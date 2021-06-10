СК направил первые запросы в Крым по блокадам полуострова Украиной

ЯЛТА /Республика Крым/, 10 июня. /ТАСС/. Следственный комитет направил в Крым первые четыре запроса, касающиеся материалов по водной, энергетической и прочим блокадам полуострова со стороны Украины, сообщил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс в четверг на заседании Совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ.

Ранее в Госсовете сообщали, что собранные рабочей группой материалы направлены в СК, в том числе они касаются 12 украинских политиков и общественных деятелей, которые активно выступали за введение ограничений. Всего против Крыма были введены несколько блокад: водная, энергетическая, транспортная, продовольственная, банковская. Только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть в разы больше - работа по подсчету ущерба продолжается.

"Следственный комитет назначил следственную группу, которая занимается этой работой. Уже СК направил четыре запроса в Крым - это министерство экологии, Роспотребнадзор и так далее - с просьбой дать свои оценки, свои выводы. Надеюсь, что в ближайшее время мы будем свидетелями привлечения к уголовной ответственности тех политических деятелей Украины, которые совершили акты геноцида по отношению к крымчанам", - сказал Фикс.

Блокады Крыма

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.