Депутаты "Единой России" до 10 июля представят отчеты о своей работе избирателям

УФА, 10 июня. /ТАСС/. Все депутаты от "Единой России" до 10 июля отчитаются перед избирателями о своей работе. Об этом сообщил в четверг секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Очень важно, что именно с Республики Башкортостан, с Уфы начинается месячник отчетов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти", - заявил он.

Турчак напомнил, что в сентябре, помимо выборов в Госдуму, в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 субъектах РФ - депутатов административных центров. "Каждый из них [действующих депутатов] выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях", - пояснил секретарь генсовета.

По его мнению, отчетная кампания является залогом грамотного и правильного подхода по формированию будущей программы "Единой России", в ней найдут отражение региональные инициативы, которые можно масштабировать на федеральный уровень.

В среду, выступая на совместном заседании высшего и генерального советов "Единой России" с отчетом о реализации программы партии за пять лет, председатель единороссов Дмитрий Медведев поддержал идею об отчетах партийцев, занимающих руководящие должности в партийных структурах, в законодательных органах.