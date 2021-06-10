Посол РФ в Белоруссии призвал разобраться с заявлением Протасевича о финансировании Nexta

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов считает необходимым в спокойном ключе разобраться с заявлением сооснователя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича о якобы финансировании данного ресурса российским бизнесменом.

"Надо разбираться, но никогда не надо торопиться", - отметил глава российского диппредставительства в четверг на пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "поскольку прозвучали такие претензии, такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение". "Я думаю, что те слова, которые он (Песков - прим. ТАСС) озвучил, являются подтверждением того, что вопрос требует ответа", - отметил посол РФ. "Как это будет отвечено, кем будет отвечено, будет ли вообще отвечено?", - заметил он.

При этом Лукьянов сказал, что заявление Протасевича требует уточнения. "Потому что вы видели реакцию господина [Дмитрия] Мазепина (владелец "Уралхима" и "Уралкалия" - прим. ТАСС). Я не увидел в его комментариях, языке его тела, в его мимике какого-то иного чувства, кроме сдерживаемого возмущения. Он старательно подбирал слова и был аккуратен в комментариях", - заявил посол РФ в Белоруссии.

Ранее Протасевич в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил, что деятельность его Telegram-канала якобы спонсировала компания россиянина, "связанного с Уралом" и горной добычей. Мазепин опроверг причастность к финансированию этого ресурса.