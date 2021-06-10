Лавров 18 июня проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 17-18 июня посетит Москву с рабочим визитом, в ходе поездки запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17-18 июня по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь. Программой пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые рассмотрят широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - сообщила она.

Захарова отметила, что ситуация с задержанием россиянки Софии Сапеги будет включена в повестку дня переговоров. "Данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства. Он обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включен в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня", - сказала она.

Кроме того, министры на переговорах уделят особое внимание взаимодействию в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, а также координации подходов на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. "Также запланирован обмен мнениями по проблематике международной и европейской безопасности, а также отношениям с США и ЕС, включая совместные шаги по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - добавила представитель МИД.

В числе прочего Лавров и Макей рассмотрят развитие российско-белорусского межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегии министерств иностранных дел двух стран, которое запланировано на IV квартал текущего года в Москве.

Отношения Белоруссии и ЕС

Дипломат подчеркнула, что Россия считает неприемлемой выстраиваемую Евросоюзом политику давления в отношении Минска.

"Видимо, наши еэсовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом - цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих ЕС принципам в случае необходимости можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска. Как заявил в ходе обсуждения белорусского сюжета 8 июня высокий представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель, "не разбив яиц, омлет не сделаешь". Хочется ответить господину Жозепу Боррелю - хотите омлет, бейте свои яйца", - сказала она.

"Подобную логику выстраивания международных отношений, которую сейчас практикуют в Брюсселе, мы рассматриваем как однозначно неприемлемую", - добавила Захарова.

По словам дипломата, ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска стала "лишь очередным предлогом для наращивания санкционного давления на Белоруссию". "Негативное отношение нашей страны к подобной практике применения ЕС односторонних ограничений хорошо известна, изменений в этом нет. Обоснованные вопросы вызывает поспешность, с которой Брюссель решил не дожидаться объективного международного расследования, решение о запуске которого было принято Международной ассоциацией гражданской авиации", - продолжила она.

Захарова подчеркнула, что Россия считает необходимым всестороннее изучение обстоятельств произошедшего во взаимодействии с белорусской стороной. Она также обратила внимание на то, что Брюссель проигнорировал в этом контексте столь значимую для него "зеленую повестку". "Теперь авиакомпаниям стран - членов Евросоюза, которые все еще продолжают испытывать на себе последствия коронакризиса, приходится нести дополнительные издержки, связанные с увеличением дальности полетов в обход Белоруссии <...>. Странно, что они в реализации своих политических решений на практике совершенно упускают из вида этот интереснейший нюанс", - отметила она.