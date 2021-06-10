Пискарев заявил о двойных стандартах в оценке Госдепом и МИД Британии решения суда по ФБК

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заявления Госдепа США и главы британского МИД о решении Мосгорсуда признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (оба признаны в РФ НКО-иноагентами) и общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями - очередное проявление политики двойных стандартов и вмешательство во внутренние дела РФ. Об этом заявил ТАСС в четверг глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Госдепартамент США и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в среду выступили с осуждением решения Мосгорсуда, Рааб при этом охарактеризовал его как "кафкианское".

"Россия действовала в полном соответствии со своим национальным законодательством. Решение вынесено судом", - сказал Пискарев, подчеркнув, что это решение "полностью законно".

Он напомнил, что по делу о незаконном январском вторжении в Капитолий сторонникам Дональда Трампа были предъявлены обвинения о "внутреннем терроризме". "При этом, когда Россия как суверенное государство защищает свою безопасность от посягательств экстремистских структур, на Западе это называют преследованием оппозиции. Не это ли еще одно проявление двойных стандартов?", - сказал глава комиссии.

По словам депутата, ФБК и другие структуры Алексея Навального постоянно оказываются в поле зрения комиссии. "На зарубежные деньги они организовывают несанкционированные акции протеста, вовлекая в них детей и подростков, призывают к насильственному свержению власти, к нарушению территориальной целостности России", - заявил Пискарев.

Мосгорсуд в среду признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. В пресс-службе Мосгорсуда подчеркнули, что этим решением ликвидированы некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ и запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального". Там также добавили, что решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций.