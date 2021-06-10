МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Украины из-за акций националистов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Временный поверенных в делах Украины в РФ Василий Покотило 10 июня был вызван в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с акциями украинских националистов. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В этой связи сегодня 10 июня в 10 часов в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года. В очередной раз мы потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине, а также безопасность их сотрудников", - сказала она.

Как уточнила Захарова, в МИД также обратили внимание украинского дипломата на то, что посольством России в Киеве по различным инцидентам направлялись в МИД Украины ноты протеста с требованием провести тщательное расследование имевших место провокаций, но "реакции на эти демарши вопреки нормам дипломатической практики до сих пор не последовало".

"Мы призываем власти Украины прекратить потакать воинствующим националистам, пресекать их вылазки и на деле соблюдать общепринятые международные нормы, прежде всего обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях", - добавила она.

Антироссийские акции

По словам дипломата, провокационные выходки неонацистски настроенных радикалов приобретают все более регулярный и более агрессивный характер. "За последние недели у стен нашего посольства в Киеве был проведен ряд акций, которые сопровождались действиями по перекрытию доступа на территорию дипмиссии, скандированием оскорбительных антироссийских лозунгов. На перформансы они горазды, это они делать научились, - сказала она. - Поводы выбираются разные, главное - создать некое движение перед нашими диппредставительствами, напомнить о себе. Напоминают, правда, не о своих достижениях, а об ущербности и неполноценности. Все, что они говорят и делают, иной квалификации не поддается"

Захарова рассказала о случае, который произошел 6 июня в селе Заболотовцы Львовской области, где группа радикалов, выкрикивая фашистские лозунги, сорвала возложение российскими дипломатами и украинскими гражданами цветов к памятнику Александра Пушкина. В возложении, по ее словам, участвовала исполняющая обязанности консула России во Львове Ирина Кулагина.

"Радикалы вырвали букет цветов, применили силу. Их не остановило ни уважение к памяти общепризнанного деятеля мировой культуры, ни дипломатический статус нашего консульского работника. Дикость просто. Все это происходило на глазах украинских полицейских, они опять же устранились от выполнения своих профессиональных функций. Они стояли буквально в паре шагов от места хулиганской акции, но не пошевелили и пальцем, чтобы одернуть этих хулиганов", - указала она.

Дипломат подчеркнула, что абсолютно безучастное поведение правоохранительных органов может говорить лишь о согласованности провокаций украинских националистов с местными властями.