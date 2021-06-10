Захарова: неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа" по Украине прошло успешно

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. МИД РФ констатирует, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества), посвященное вопросам, касающимся ситуации в Донбассе и событий "майдана", прошло успешно, несмотря на бойкот ряда стран. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Даже несмотря на бойкот со стороны отдельных государств, можно говорить об успешном проведении встречи. Российская инициатива позволила донести правдивые оценки прошедших в 2014 году на Украине событий и их последствий", - сказала она.

По словам Захаровой, во встрече приняли участие представители 29 государств. Она указала, что Великобритания, США и Эстония бойкотировали мероприятие.

"Многие из делегаций проявили интерес к информации докладчиков о реальном положении дел на Украине и их исторических предпосылках. Не обошлось без очередных безосновательных обвинений в наш адрес со стороны западных представителей, - подчеркнула дипломат. - Именно нежелание киевского режима осуществлять минские договоренности является главной причиной сохранения тяжелой ситуации и неурегулированности конфликта в Донбассе, но об этом западные участники этого мероприятия предпочли не вспоминать".

Неформальная встреча Совбеза ООН по теме "Обстоятельства "майдана" и его последствия для Донбасса" прошла в режиме видеоконференции по "формуле Арриа" 2 июня. Россия, которая выступила инициатором заседания, пригласила для участия в нем свидетелей событий "майдана" и последовавшего за ним конфликта на востоке Украины.