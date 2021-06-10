Россия призывает МАГАТЭ не политизировать ситуацию вокруг ядерной сделки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вернуться к спокойному техническому взаимодействию с Ираном и не политизировать ситуацию вокруг ядерной сделки. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Как указал Ульянов, Россия внимательно ознакомились с представленной в докладе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси информацией о применении соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия в Иране.

"В этой связи хотели бы напомнить о том, что основная цель проверочной деятельности агентства в контексте соглашения о гарантиях состоит в том, чтобы гарантировать, что весь исходный или расщепляющийся материал в любой мирной деятельности на территории государства не используется для целей, связанных с ядерным оружием или иным ядерным взрывным устройством, - подчеркнул дипломат. - Призываем МАГАТЭ снизить напряженность вокруг данных тем, не политизировать их и вернуться к спокойному техническому взаимодействию с иранской стороной. Проблемные моменты должны быть урегулированы строго в рамках соглашения о гарантиях", - приводятся слова Ульянова на сайте МИД РФ.