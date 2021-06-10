Захарова заявила, что Россия считает неприемлемыми любые формы давления США на Кубу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Москва отвергает односторонние запретительные и ограничительные меры в отношении Гаваны и считает недопустимыми "любые элементы давления" Вашингтона на кубинское правительство и граждан республики. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно отвергаем односторонние запретительные и ограничительные меры в отношении Гаваны. И любые элементы давления на кубинское правительство и граждан этой страны считаем абсолютно неприемлемыми и, по-моему, кубинцы доказали, что и бесполезными", - сказала она, комментируя включение Кубы 25 мая в "американский федеральный реестр государств, недостаточно сотрудничающих с США в противодействии терроризму".

По словам дипломата, этот "очередной недружественный шаг" Вашингтона в отношении Гаваны демонстрирует, что "прессинг на Кубу со стороны США при демократической администрации не только не ослабевает, но и, наоборот, ужесточается".

"Преемственность и приверженность наследию [Дональда] Трампа сохраняются при этом, - продолжила Захарова. - Мы вновь подтверждаем нашу позицию, которая заключается в категорическом неприятии любых проявлений санкционного давления в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, общепризнанных норм международного права".