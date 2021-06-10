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Путин поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с победой на выборах президента Монголии

По словам российского лидера, итоги голосования в полной мере подтвердили высокий политический авторитет Хурэлсуха

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с победой на выборах президента Монголии. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер направил поздравительную телеграмму своему коллеге.

"Итоги голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами", - отметил в поздравлении глава российского государства.

9 июня кандидат на пост президента Монголии, председатель правящей Монгольской народной партии Хурэлсух победил на общенациональных выборах главы государства. По состоянию на 23:00 по местному времени (18:00 мск) за Хурэлсуха проголосовали более 776 тыс. избирателей, за экс-депутата парламента Дангаасурэнгийн Энхбата - около 235 тыс. человек, за бывшего главу оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ - порядка 67 тыс. Явка составила 52,69%. Согласно поправкам в конституцию, жители страны впервые избрали главу государства на шесть лет.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМонголияУхнаагийн Хурэлсух
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