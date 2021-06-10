Захарова заявила, что РФ продолжит оказывать Мали поддержку для урегулирования в стране

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Москва рассматривает программные заявления нового руководства Мали как позитивный сигнал для урегулирования в стране и продолжит оказывать Бамако комплексную поддержку. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, в своей инаугурационной речи после вступления в должность 7 июня президент Мали переходного периода Ассими Гоита заверил, что все ранее принятые обязательства, включая выборы в стране, будут выполнены в установленные сроки. "Мы рассматриваем программное заявление нового малийского руководства как позитивный сигнал, он свидетельствует о согласии формировать широкой общественный консенсус с целью скорейшего возвращения ситуации в конституционное поле. <...> Россия продолжает, в том числе в качестве постоянного члена СБ ООН, принимать конструктивное участие в международных усилиях по стабилизации обстановки. Мы твердо намерены и далее оказывать комплексную поддержку Бамако на двусторонней основе", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Россия в отношении урегулирования в Мали исходит из принципа "африканским проблемам - африканское решение". "В данном контексте поддерживаем посреднические усилия и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), и Афросоюза. При этом мы полагаем, что роль первой скрипки в преодолении существующих разногласий принадлежит самим малийцам", - резюмировала Захарова.

Группа военных во главе с полковником и вице-президентом Гоитой арестовала 24 мая временного президента Мали Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Через 48 часов, находясь в заключении на армейской базе, они оба заявили, что уходят со своих постов. Сразу после этого Конституционный суд Мали своим постановлением объявил, что вице-президент Гоита стал президентом переходного периода и главой государства. Его инаугурация состоялась 7 июня. В тот же день своим указом Гоита назначил главой правительства Чогеля Кокаллу Маигу, который является выходцем из оппозиционного прежним властями политического образования "Движения 5 июня - Объединения патриотических сил" (M5-RFP). Маига сообщил, что новое правительство Мали будет сформировано к ближайшему воскресенью.