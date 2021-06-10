Захарова: своими заявлениями по Донбассу Кравчук признал, что сломить регион не удастся

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук, заявивший, что Донбасс является "раковой опухолью" Украины, таким образом признал, что военным путем сломить жителей региона не получится. Об этом четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова указала на то, что высказывание Кравчука видимо основывается на логике того, что можно "Донбасс вырезать с территории Украины или начать его облучать", потому что никакого другого смысла, заложенного в эту фразу, придумать нельзя.

"Своим высказыванием он [Кравчук], по сути дела, признал, что попытка сломить военным путем волю донбассцев была ошибкой, а, по их мнению, вообще преступлением. Получается, что, с точки зрения Кравчука, можно было бы по-иному строить политику в отношении региона. То есть речь идет уже не об агрессии России, а о гражданской войне, которая была развязана майданными властями против народа, который выступил против навязывания чуждой ему идентичности с героизацией нацистских коллаборационистов и перечеркиванием всего того, чем живет и дышит Донбасс", - сказала Захарова.