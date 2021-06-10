Захарова: РФ призывает Польшу выполнять свои обязательства по охране советских памятников

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Москва ожидает от Варшавы незамедлительного восстановления памятника на захоронении Героя Советского союза Александра Синицына и призывает польскую сторону выполнять свои обязательства по защите советских памятников и захоронений. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, российские загранучреждения в Польше проводили инвентаризацию мемориальных объектов, в ходе которой было обнаружено исчезновение обелиска на захоронении Синицына в Подкарпатском воеводстве.

"Хотелось бы напомнить, что в соответствии с российско-польским межправительственным соглашением о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года польская сторона была обязана следить за сохранностью памятника, в особенности с учетом того факта, что речь идет о памятнике на воинском захоронении, - сказала дипломат. - Мы ожидаем от польской стороны, которая неоднократно с разных трибун утверждала, что сохраняет и заботится о памятниках, местах захоронения воинов Красной армии, выполнения своих обязательств и незамедлительного восстановления памятника на прежнем месте в первоначальном виде".

Захарова указала, что "ликвидированный полутораметровый обелиск" числится в составленном совместном российской и польской сторонами в 2003 году каталоге захоронений советских воинов, военнопленных и гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны и погребенных на территории Польши.

"При этом польские власти на наш запрос сослались на некие "естественные причины разрушения памятника". Вы, конечно, извините, дорогие польские коллеги, вы серьезно? Как представляется, исчезновение обелиска, а это более реалистичная квалификация, с постамента довольно сложно представить в силу естественных причин и природных явлений. Не слышали [о] цунами в Польше или землетрясении, которое повлекло бы большие разрушения [памятников]", - добавила дипломат.