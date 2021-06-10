Захарова: руководство НАТО отказалось от участия в конференции по безопасности в Москве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. НАТО ответила отказом на приглашение России руководству альянса принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и ее генсека [Йенса Столтенберга]?" - сказала она.

Дипломат указала, что руководство НАТО на каждое заявление РФ о готовности к взаимодействию тут же отвечает заявлением, которое стремится опровергнуть эту позицию Москвы. "Столтенберг информационно делает все, чтобы навязать общественности через СМИ восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию. Делается все, чтобы наш ответ просто потонул в этом речитативе одного и того же", - добавила Захарова.

"Мы открыты к диалогу с альянсом. Созыв заседания Совета Россия - НАТО востребован только в том случае, если дискуссия будет вестись по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряженности. Это, безусловно, потребует участия военных. Но мы же знаем, что НАТО - военно-политический блок, поэтому что же тут нелогичного", - резюмировала она.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что Минобороны России пригласило руководство НАТО на Московскую конференцию по безопасности.