Захарова: страны НАТО отвлекают внимание от своих действий придумками про мнимых хакеров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Страны НАТО придумывают мнимых зарубежных хакеров, чтобы отвлечь внимание от собственных противоправных действий в отношении своих граждан и вызвать у них чувство угрозы из-за рубежа. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они [страны НАТО] просто пытаются полностью контролировать своих граждан, навязывать им модели мышления, поведения. А когда либо чувствуют, что будут разоблачены, либо разоблачение уже начинается, срочно придумывают российских хакеров, китайских айтишников, что угодно лишь бы только население чувствовало, во-первых, угрозу не от силовых ведомств самих стран ЕС или НАТО, а откуда-то оттуда, из-за рубежа. А самое главное, для того чтобы население понимало, зачем плодятся и множатся подобные центры, <...> которые за ними следят", - сказала она, комментируя данные о создании в МВД Нидерландов центра для сбора данных о подданных королевства в условиях пандемии.

"Им рассказывают, что следят не за ними, а следят за тем, чтобы русские хакеры не вмешивались в жизнь нидерландцев, в частности, - добавила Захарова. - Этот мифологизм, конечно, дошел уже до абсурда".

Дипломат отметила, что подобные действия свидетельствуют о присутствии худших практик полицейского государства на пространстве НАТО в духе антиутопии писателя Джорджа Оруэлла.