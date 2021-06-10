Захарова: давление США на российских соотечественников будет иметь негативные последствия

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, если практика американских спецслужб по давлению на российских соотечественников продолжится, это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений.

"Мы неоднократно по неофициальным дипломатическим каналам указывали Вашингтону на неприемлемость подобного враждебного подхода. Мы проводили демарши, в том числе по линии посольства России в США, перед Госдепартаментом. Если подобная деструктивная практика будет продолжена, это будет иметь самое негативное влияние на двусторонние отношения, и без того перегруженные большим количеством проблем и раздражителей", - сказала она в четверг на брифинге.

Захарова отметила, что американские спецслужбы оказывают давление на активистов организации соотечественников в США, "расценивая их искренние усилия по поддержанию культурно-гуманитарных связей с Россией и улучшению атмосферы в российско-американских отношениях через народную дипломатию как угрозу национальной безопасности". "По сути, под вопрос ставится законное право диаспоры сохранять свою идентичность, язык, сопричастность великому историческому наследию России", - продолжила дипломат.

По ее словам, подобные действия американских спецслужб "точно нельзя назвать цивилизованными и отвечающими демократическим стандартам". "Они идут вразрез, они противоречат тем посылам, тем принципам, которые озвучивают США", - добавила Захарова.

Информационный портал The Daily Beast ранее сообщил со ссылкой на источники, что ФБР США проводит расследование в отношении Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) и опросило уже десятки связанных с организацией людей, проведя обыски в домах и офисах. Источник в организации уточнил ТАСС, что "никого из состава совета США не задерживали и ни в чем не обвиняли". По словам собеседника агентства, "КСОРС США продолжает свою работу".

Согласно приведенной порталом версии, в ФБР не исключают того, что КСОРС может использоваться российской стороной в качестве "мягкой силы" для распространения влияния. В ФБР на запрос ТАСС с просьбой уточнить, соответствуют ли действительности приведенные в публикации The Daily Beast утверждения, ответили: "У ФБР нет комментариев. Наша общая практика состоит в том, чтобы не подтверждать и не опровергать наличие каких-либо конкретных расследований".