МИД РФ рассматривает работу НКО Италии, помогающей детям в Донбассе, как жест дружбы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Деятельность итальянской благотворительной организации "Помогите нам спасти детей", которая оказывает помощь детям в Донбассе, расценивается Россией как жест дружбы и солидарности со стороны итальянского общества и существенно контрастирует с деятельностью некоторых иностранных НКО, действующих на территории РФ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящее время одним из главных направлений деятельности организации является помощь пострадавшим детям Донбасса. Видим в этом выражение солидарности и дружбы со стороны простых граждан Италии, Сан-Марино, подтверждение того, что никакие навязанные сверху блоковые установки не могут стать препятствием для искренних человеческих чувств, для взаимной помощи и поддержки в сложных ситуациях", - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что данная организация, возглавляемая Эннио Бордато, одна из первых оказала помощь и поддержку пострадавшим во время трагедии в бесланской школе в 2004 году и участвовала в открытии парка в память о детях Беслана, которое состоялось в итальянском городе Роверето 5 июня этого года.

По словам дипломата, это далеко не единственный памятник в Италии, посвященный трагическим событиям в Беслане. "Во Флоренции расположена площадь "Дети Беслана", в Турине сад детей-жертв Беслана, в городе Лураго-д’Эрба парк "Ребята Беслана", - отметила она.

Эти положительные примеры "народной дипломатии" со стороны данной итальянской организации и итальянского общества, продолжила Захарова, в целом резко контрастируют с деятельностью некоторых иностранных НКО, действующих на территории РФ. "Этот пример, конечно, живо контрастирует с деятельностью на территории России ряда иностранных НКО, которые ставят своей целью подрыв единства, сплоченности многонационального и многоконфессионального российского общества, вмешательство во внутренние дела и участие в абсолютно не относящихся к их деятельности мероприятиях", - указала Захарова.