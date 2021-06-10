Захарова заявила, что в России не понимают заявлений Блинкена о "Северном потоке - 2"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия не понимает заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости поиска путей по смягчению негативных последствий реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не понимаем заявления о необходимости поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, - сказала она. - Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию".

"Что за негативные последствия? Для США негативные последствия? Что они проиграли ту грязную игру, которую сами затеяли? - продолжила Захарова. - Это их внутренняя проблема. Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континента никаким образом не касался, это дело европейцев".

Дипломат подчеркнула, что никаких негативных последствий от этого проекта для стран Европы нет. "А то, что они [США] вынуждены были признать, что проект состоялся, наверное, это здорово, что они периодически заглядывают в реальность", - отметила Захарова.

Во вторник Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обладают возможностями для того, чтобы смягчить последствия реализации проекта "Северный поток - 2", и будут это делать. Он подчеркнул, что те, кто связан с проектом, могут столкнуться с новыми штрафами. 19 мая Блинкен подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По свидетельству госсекретаря, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".