Мезенцев считает ввод в строй первого блока БелАЭС результатом особых отношений с Москвой

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Завершение комплекса работ по вводу в строй первого энергоблока БелАЭС является уникальным показателем особых отношений между российской и белорусской сторонами. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя ТАСС состоявшееся сегодня подписание акта приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС.

"Значимость и масштаб этого уникального объекта, обеспечение энергобезопасности братской Беларуси, заинтересованный положительный ответ президента России Владимира Путина на запрос белорусского руководства по строительству атомной станции стали гарантией успешного возведения БелАЭС в Островце. Российской стороной были обеспечены льготные условия кредита, а профессиональное взаимодействие госкорпорации "Росатом" с белорусскими партнерами - все это вновь подтвердило особые отношения, которые показывают на протяжении многих и многих лет россияне и белорусы, реализуя масштабный комплексный проект", - сказал он.

Мезенцев отметил, что нет ни одного примера помощи Белоруссии извне, который мог бы сравниться по масштабу, значению и результативности с успешным строительством Белорусской атомной станции и дальнейшей работой совместно с партнерами по вводу в строй в согласованные сроки второго энергоблока.

"Мы порой говорили о спорах хозяйствующих субъектов, - продолжил госсекретарь Союзного государства. - Это естественные элементы, которые сопровождают отношения представителей сторон в условиях рыночной экономики. Но в главном, в стратегическом партнерстве ни у россиян, ни у белорусов нет сомнений в значимости такой работы, в огромном потенциале союзного строительства".

Подтверждением этого, по его словам, служит то, что мы видим сегодня "необходимость большего сплочения с учетом неоправданного, неправомерного и несправедливого санкционного давления на Россию и Беларусь, которое оказывают некоторые наши западные партнеры в кавычках".