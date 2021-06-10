Захарова: отсутствие реакции ЕС на шпионаж США показывает его зависимость от Вашингтона

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. ЕС демонстрирует собственную зависимость от США, не реагируя на данные о шпионаже американских спецслужб в Европе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самое фантастическое - это отсутствие реакции самих стран [ЕС], которые пострадали - факты об этом налицо, никто их даже не опровергает - от кибершпионажа [США]. Почему же такая чувствительность в отношении мифических угроз и такая абсолютная безразличная реакция в отношении реальных угроз. Наверное, потому что они понимают, что нет у них альтернативы, нет у них свободы в действиях, нет самостоятельности при решении подобных вопросов или даже реакции на них", - сказала она, комментируя новые опубликованные данные о слежке американских спецслужб за представителями ЕС и НАТО с использованием помощи европейских стран.

Дипломат обратила внимание, что на фоне этого не отменен ни один визит политиков ЕС в уличенные в шпионаже страны, а страны Прибалтики, наоборот, интенсифицируют контакты с Данией, "создавая политическую поддержку таким шагам".

"У стран [ЕС] нет ни национальных интересов, которые можно было бы самостоятельно, без оглядки на кого-то реализовывать. Может быть, они и есть, но их реализовывать не дают", - добавила Захарова.

30 мая немецкая газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании ARD и WDR, а также ряд СМИ в Дании и Швеции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками в 2013 году. По информации СМИ, для прослушки использовался центр, расположенный рядом с Копенгагеном. Скандал вокруг АНБ начался еще в 2013 году, когда еженедельник Der Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями. Выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.