Посольство РФ в Латвии назвало варварским поступок в отношении памятника Пушкину

РИГА, 10 июня. /ТАСС/. Посольство России в Латвии осудило в четверг варварскую выходку в отношении установленного в центре Риги памятника Александру Пушкину. Неизвестные выбросили в близлежащий городской канал цветы, которые были возложены к этому монументу в честь 222-й годовщины со дня рождения литератора.

"Не иначе как проявлением дремучего невежества можно назвать произошедшее в рижском Парке Кронвальда, когда в воду городского канала были выброшены цветы, которые в минувшие дни жители латвийской столицы несли к памятнику величайшему русскому писателю А. С. Пушкину. Самым решительным образом осуждаем этот далеко не первый варварский поступок с памятником", - указывает диппредставительство на своей странице в Facebook.

В преддверии празднования 222-й годовщины советник посольства РФ в Латвии Станислав Андрюшин в индивидуальном порядке возложил цветы к памятнику в рижском парке. Праздничное мероприятие около монумента также состоялось 6 июня.

Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в августе 2009 года к 210-летию со дня рождения поэта при поддержке "Дома Москвы" и Пушкинского общества Латвии. Монумент был доставлен из России.

Вандалы в августе прошлого года осквернили этот памятник, отпилив трость у скульптуры. Похожие инциденты имели место в 2018 и 2019 годах.