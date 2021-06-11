Посольство РФ считает провокацией задействование США в Baltops 2021 бомбардировщиков B-52H

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Задействование Минобороны США бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress на учениях НАТО Baltops 2021 ("Балтийская операция - 2021") у границ России является провокацией и "бряцанием оружия". Об этом говорится в распространенном в четверг в Twitter заявлении посольства России в американской столице.

"Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, - очередная провокация. Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе. Омрачает атмосферу в преддверии российско-американской встречи в верхах. Призываем США коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте, прекратить опасную активность у российских границ", - отметили дипломаты.

Крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море Baltops 2021 проводятся ежегодно в мае-июне с 1971 года, организатором является Командование ВМС США в Европе. В этом году в маневрах, которые проходят с 6 по 18 июня, задействованы в общей сложности 40 военно-морских подразделений, 60 самолетов и около 4 тыс. военных. В учениях принимают участие 16 стран НАТО, Финляндия и Швеция.