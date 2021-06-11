Посольство РФ изучает информацию о передаче жителем Японии данных торгпредству

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Японии изучает появившуюся в местных СМИ информацию о том, что местного жителя подозревают в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Токио документации, имеющей отношение к военным технологиям. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.

"Мы изучаем информацию по данному вопросу и по результатам отреагируем", - сообщили в посольстве.

В четверг японское агентство Kyodo сообщило, что полиция японской префектуры Канагва задержала бывшего руководителя исследовательской компании, которого подозревают в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Токио документации, имеющей отношение к военным технологиям. Как сообщило агентство в пятницу, полиция уже направила документы по этому делу в прокуратуру. Отмечается, что в ходе допроса 70-летний мужчина по имени Кадзуо Миясака, который на протяжении долгого времени руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы, заявил, что "на протяжении около 30 лет имел контакты с примерно 15 людьми, включая сотрудников российского посольства".

Как утверждается, с июля по декабрь 2019 года он получил доступ к базе данных для поиска технической литературы по теме разработки беспилотников и улучшения возможностей военной разведки с использованием радаров. По данным правоохранительных органов, он сделал копии восьми экземпляров такой литературы и передал сотруднику торгового представительства РФ. Как отмечает Kyodo, сотрудник российского ведомства был вызван в полицию 9 июня, однако для дачи показаний не явился.

Также полиция утверждает, что задержанный японец на протяжении 30 лет передавал документацию представителям российских ведомств в Японии и якобы получил за это порядка 10 млн иен ($91 тыс. по текущему курсу). Полиция префектуры Канагава создала специальный следственный штаб в связи с этим делом.