Досрочные выборы губернатора Пензенской области назначили на 19 сентября

ТАСС, 11 июня. Депутаты заксобрания Пензенской области на сессии в пятницу назначили проведение досрочных выборов губернатора региона на 19 сентября, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Постановлением, принятым депутатами в ходе очередной сессии Законодательного собрания 11 июня, досрочные выборы губернатора Пензенской области назначены на 19 сентября", - отмечается в сообщении.

26 марта 2021 года президент России Владимир Путин назначил Олега Мельниченко, занимавшего пост сенатора от Пензенской области с сентября 2017 года, врио губернатора региона. Он сменил Ивана Белозерцева, отстраненного от должности губернатора в связи с утратой доверия президента. Белозерцев был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу.