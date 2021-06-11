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Досрочные выборы губернатора Пензенской области назначили на 19 сентября

Бывший глава области Иван Белозерцев был задержан по делу о получении взятки и отстранен от должности, с 26 марта врио губернатора региона является Олег Мельниченко

ТАСС, 11 июня. Депутаты заксобрания Пензенской области на сессии в пятницу назначили проведение досрочных выборов губернатора региона на 19 сентября, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Постановлением, принятым депутатами в ходе очередной сессии Законодательного собрания 11 июня, досрочные выборы губернатора Пензенской области назначены на 19 сентября", - отмечается в сообщении.

26 марта 2021 года президент России Владимир Путин назначил Олега Мельниченко, занимавшего пост сенатора от Пензенской области с сентября 2017 года, врио губернатора региона. Он сменил Ивана Белозерцева, отстраненного от должности губернатора в связи с утратой доверия президента. Белозерцев был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичМельниченко, Олег ВладимировичПензенская область
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