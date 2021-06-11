Путин утвердил право крымчан быть госслужащими при наличии гражданства Украины

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве крымчан на замещение государственных и муниципальных должностей даже в том случае, если они по независящим от них причинам не смогли выйти из гражданства Украины. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Действующей редакцией российской конституции установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. Между тем для жителей Крыма и Севастополя существуют сложности с оформлением отказа от украинского гражданства.

Если такие лица, согласно закону, подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и будут вправе замещать государственные и муниципальные должности, которые может занимать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства. Документ уточняет, что лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ.

Также документом предусмотрено право россиян, которые на тот момент были несовершеннолетними детьми крымчан, в том числе усыновленными или удочеренными, и находились за пределами Крыма и Севастополя на день принятия в состав РФ, по достижении 18 лет подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.