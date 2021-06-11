В Госдуму внесли законопроект базового закона о репатриации

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента проект базового закона о репатриации, под нормы которого могут подпасть украинцы и белорусы.

В пояснительной записке к документу, текст которого размещен в пятницу в думской базе данных, парламентарий называет отсутствие репатриационной составляющей "ключевым пробелом" государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Законопроект предусматривает два критерия признания за иностранными гражданами и лицами без гражданства права на репатриацию: соответствие определению соотечественника и свободное владение русским языком. При этом Затулин предлагает уточнить понятие "соотечественники", подразумевая под ними "лиц и их потомков, проживающих за пределами территории РФ и относящихся к народам, исторически проживающим на территории РФ", а также лиц, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее родились или проживали на территории РФ. Речь идет о лицах, чьи предки проживали в государствах, входивших в состав СССР, а также о выходцах из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и РФ, которые имели соответствующую гражданскую принадлежность и стали "гражданами иностранного государства или лицами без гражданства".

В перечень народов, исторически проживающих на территории РФ, по мнению Затулина, должны входить государствообразующий народ (русские), представители белорусского и украинского народов, "связанных с государствообразующим народом общностью исторической судьбы и культуры", представители народов, проживающих в национально-территориальных образованиях на территории РФ и коренные малочисленные народы, а также "представители иных исторически проживающих на территории РФ народов".

Законопроект описывает порядок подачи документов на репатриацию, применение ее норм в отношении членов семьи репатрианта, оговаривает переезд на постоянное проживание в РФ и порядок получения вида на жительство. Отдельно оговаривается, что "для права на репатриацию свободное использование русского языка в семейно-бытовой и культурной сферах является необходимым условием".