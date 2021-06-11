ШОС прорабатывает меморандум о взаимопонимании с ЕЭК

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовит меморандум о взаимопонимании с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), а также прорабатывает ряд соглашений с другими многосторонними структурами. Об этом сообщил в пятницу на онлайн-брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"У нас налажены связи и с ООН, со специализированными учреждениями - АСЕАН, ОДКБ, СНГ, с рядом других стран. На выходе - меморандум о взаимопонимании между ШОС и Евразийской экономической комиссией - речь идет о налаживании связей с Евразийским экономическим союзом", - сказал он.

Спецпредставитель также указал, что "готовится еще ряд других документов" с различными объединениями, в частности с Лигой арабских государств и с сессией ООН по промышленному развитию. "ШОС исправляется и меняется в процессе роста, - продолжил Хакимов. - Имеет очень обнадеживающий и впечатляющий потенциал".

При этом, по словам дипломата, один из главных вызовов сегодня для ШОС состоит в том, чтобы вывести уровень экономического сотрудничества на уровень политического диалога или партнерства в сфере безопасности. "ШОС развивается. ШОС без преувеличения состоялось и имеет все основания претендовать на интересную и весомую роль во многих делах, особенно если говорить об обеспечении безопасности в регионе, в том числе применительно к афганскому направлению", - резюмировал посол.