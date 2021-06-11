Путин обсудил с СБ обеспечение свободного волеизъявления граждан на сентябрьских выборах

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обеспечение безопасности и свободного волеизъявления на предстоящих в сентябре выборах.

"Мы с вами сегодня обсудим то, что нужно сделать для обеспечения безопасности и создания необходимых условий свободного волеизъявления граждан в единый день голосования в сентябре", - сказал глава государства в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Выборы в сентябре 2021 года являются чрезвычайно важным событием в политической жизни страны, они должны быть организованы должным образом, отметил президент.

По его мнению, предстоит обсудить "большой комплекс вопросов", чтобы "помочь людям в сентябре, помочь избирательным комиссиям, членам избиркомов для того, чтобы работа была организована нужным, должным образом".