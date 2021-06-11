Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на законопроект о коренных народах Украины

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах этой страны грубо нарушает права русскоязычного населения и призвала уполномоченных лиц ООН и Совета Европы отреагировать на эту инициативу.

"Печально наблюдать за тем, как ущемление прав русскоязычного населения в некоторых странах усугубляется еще больше. Права и свободы не просто нарушаются, но грубо попираются и игнорируются", - сказала омбудсмен ТАСС.

"Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович и уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилу Денисову отреагировать на открытое нарушение прав и свобод огромного количества людей", - добавила Москалькова.

Уполномоченный напомнила, что президент РФ Владимир Путин назвал такой подход неприемлемым и не соответствующим нормам международного гуманитарного права, и выразила солидарность с позицией главы государства. "Подвергать дискриминации русских на Украине - значит считать львиную долю своих же сограждан людьми второго сорта", - уверена она.

Она отметила, что в России "мирно проживает более 100 разных национальностей и народностей, а статус коренных малочисленных народов позволяет сохранять культуру, изучать родной язык, заниматься традиционными промыслами".

О законопроекте

Зеленский 18 мая сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины.

Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут. В законопроекте в то же время отдельно прописано понятие коренных народов Крыма, к которым относятся крымские татары, караимы и крымчаки.