{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Встреча Путина и Байдена в Женеве

Песков объяснил, почему Путин едет в Женеву

По словам представителя Кремля, российский лидер едет на встречу с американским президентом, потому что "между Россией и США плохие отношения"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Кремль готов к совместной пресс-конференции с Джо Байденом, однако решение насчет ее проведения пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу СNN.

На эту тему
Колючая проволока и запрет на парковку. Как Женева готовится к саммиту России и США
Колючая проволока и запрет на парковку. Как Женева готовится к саммиту России и США

"Мы слышали о такой возможности от американских коллег, но мы еще ждем окончательного подтверждения. С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам", - приводит в пятницу телеканал слова Пескова.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин едет в Женеву потому, что "между Россией и США плохие отношения", а не чтобы оказаться с Байденом в одной комнате.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
Пандемия COVID-19
Кириенко: НКО стали не просителями господдержки, а помощниками государства в пандемию
Первый заместитель руководителя Администрации президента подчеркнул, что некоммерческий сектор всерьез крепнет в стране, уровень профессионализма у НКО вырос
Читать полностью