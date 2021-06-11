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Встреча Путина и Байдена в Женеве

В Кремле не видят оснований обсуждать Навального на саммите в Женеве

Навальный не является предметом двусторонних отношений РФ - США, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Алексей Навальный не может быть темой обсуждений на саммите в Женеве, поскольку не является предметом двусторонних отношений РФ - США. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу СNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нечего обсуждать. <...> Он в тюрьме, и не является предметом повестки наших двусторонних отношений", - приводит телеканал слова Пескова.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден намерен обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВстреча Путина и Байдена в Женеве
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