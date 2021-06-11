Матвиенко убеждена, что кампания по борьбе с русским языком за рубежом обречена на провал

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Развернутая в ряде стран кампания, направленная на дискредитацию русского языка, обречена на провал. Об этом в пятницу в ходе видеообращения к участникам фестиваля "Великое русское слово" заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что после вступления стран Прибалтики в ЕС началась "откровенная и последовательная" дискриминация проживающего там русскоязычного населения. Он указал, что в этом регионе растет давление на российские СМИ, а в Латвии и Эстонии сохраняется институт "безгражданства".

"Сегодня, к сожалению, мы видим, как в ряде стран ведется кампания по борьбе с русским языком. Усиливаются попытки агрессивного наступления на все, что связано с Россией, - сказала Матвиенко. - Но я абсолютно убеждена - такое давление, такая политика обречены на провал".

Особенно циничными, по словам председателя Совфеда, являются действия по фальсификации истории Второй мировой войны. По словам Матвиенко, русский язык остается "великим проводником правды о России".

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Фестиваль проводится под эгидой государственного совета Республики Крым и совета министров Крыма при поддержке государственных органов власти России, правительства Москвы, Фонда "Русский мир". Форум направлен на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.