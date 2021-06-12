Путин считает, что отношения России и США опустились до худшего уровня за последние годы

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC , фрагмент которого был показан в пятницу.

"Наши отношения упали до низшей точки за последние годы", - сказал он.

Полная версия интервью будет показана NBC в понедельник, 14 июня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотят "найти путь вперед" в улучшении американо-российских отношений. Она отметила, что этим обусловлена предстоящая встреча Путина и президента США Джо Байдена в Женеве.

Лидеры РФ и США встретятся 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".