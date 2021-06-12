Путин назвал вбросом утверждения, что РФ предлагала передать Ирану спутниковые технологии

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал вбросом утверждения о том, что Россия предлагала передать Ирану современную спутниковую систему, которая предоставит Тегерану возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

"Просто очередной вброс", - заявил он в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в пятницу. Полная версия интервью будет показана в понедельник, 14 июня.

Сведения о якобы имеющихся у Москвы намерениях передать Тегерану спутники "Канопус-В" распространила в четверг газета The Washington Post. Она ссылалась на действующих и бывших должностных лиц США и ближневосточных стран. В статье утверждалось, что эти спутники позволят Ирану отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами.

В пятницу на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что американская администрация следит за информацией по данной теме.