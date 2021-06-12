Сотрудник торгпредства РФ, которому якобы незаконно передали данные, покинул Японию

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудник торгового представительства РФ в Токио, которому якобы были незаконно переданы данные о военных технологиях бывшим сотрудником японской исследовательской компании, покинул Японию. Об этом сообщили в субботу ТАСС в посольстве РФ в Токио.

"Мы подтверждаем, что сотрудник торгпредства России в Японии, в отношении которого появились сообщения о его якобы причастности к недозволенной деятельности, сегодня покинул Токио. В обстановке оказанного на него психологического давления продолжать находиться в Токио вряд ли стоило", - сообщили в дипведомстве.

В посольстве также заявили, что считают нелепыми сообщения японской полиции об этом деле. "Недоумеваем по поводу сообщений от японских правоохранительных органов о якобы незаконной деятельности сотрудника торгового представительства России в Японии. Сожалеем, что они были подхвачены местной прессой. Отмечаем и то, что нелепые обвинения в адрес работника торгпредства, который занимался продвижением торгово-экономических связей, последовали на фоне в целом поступательного развития российско-японских отношений", - отмечается в сообщении, размещенном в Facebook.

Ранее в японских СМИ появилась информация о задержании полицией префектуры Канагава бывшего главы исследовательской компании Кадзуо Миясаки, который подозревается в незаконном использовании баз данных, передаче сотруднику торгпредства РФ в Токио данных, касающихся военных технологий. Среди них, по данным телеканала NHK, якобы была и техническая литература, содержащая информацию об экспериментальном беспилотном орбитальном самолете X-37B, который разрабатывается корпорацией Boeing по заказу Пентагона.

В пятницу правоохранительные органы Канагавы провели обыски в доме задержанного. Мужчина на протяжении долгого времени руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы. Отмечается, что в ходе допроса мужчина заявил, что "на протяжении около 30 лет имел контакты примерно с 15 людьми, включая сотрудников российского посольства".