Путин заявил, что политики друг другу "не жених и невеста", а партнеры и соперники

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что политики на международной арене друг другу "не жених и невеста", а партнеры и соперники, поэтому он привык к выпадам в свой адрес.

"Мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом", - сказал российский лидер в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого на русском языке был показан в субботу в эфире Первого канала.

Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что "таких обвинений слышал десятки". "Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет", - подчеркнул президент РФ.

Полная версия интервью будет показана NBC в понедельник, 14 июня.

Джо Байден в марте в интервью телекомпании ABC, в частности, заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).