Глава Молдавии Санду поздравила Путина с Днем России

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду поздравила российского лидера Владимира Путина с Днем России, высказавшись за укрепление двусторонних отношений. Об этом информирует в субботу пресс-служба администрации президента.

"Этот день служит хорошей возможностью подтвердить готовность Республики Молдова продолжить конструктивный и открытый диалог с Российской Федерацией. Убеждена, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между нашими странами продолжит динамично развиваться на благо наших государств и народов", - написала Санду.

Поздравление председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину направила в субботу также глава молдавского парламента Зинаида Гречаный. "Выразила Валентине Ивановне и Вячеславу Викторовичу, а также всему многонациональному российскому народу самые искренние пожелания доброго здоровья, мира, счастья и благополучия. Республика Молдова придает важное значение укреплению и расширению двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией в политической, экономической, культурной и других сферах на основе дружбы, доверия и взаимопонимания", - отметила Гречаный.