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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным

Такой формат общения "со свободной прессой" является наиболее подходящим, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Susan Walsh

ТАСС, 12 июня. Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

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По его словам, такой формат общения "со свободной прессой" является наиболее подходящим.

Ранее в Кремле и Белом доме сообщили, что лидеры дух стран расскажут об итогах саммита представителям СМИ своих стран. Совместную пресс-конференцию ни одна из стран не подтверждала, но и не исключала заранее.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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