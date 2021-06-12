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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Песков прокомментировал отказ от совместной пресс-конференции Путина и Байдена

По мнению представителя Кремля, отказ от общего брифинга не говорит о невысоких ожиданиях. Он пояснил, что отдельная пресс-конференция - "это практика американской стороны"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Отсутствие планов проведения совместной пресс-конференции президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - по итогам саммита в Женеве 16 июня не является свидетельством невысоких ожиданий от этой встречи. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Нет, абсолютно не говорит", - ответил он на вопрос, говорит ли отказ от идеи совместного выхода Путина и Байдена к прессе о невысоких ожиданиях касательно результатов саммита.

Представитель Кремля подчеркнул, что отдельная пресс-конференция - "это практика американской стороны". "В Великобритании Байден и [британский премьер-министр Борис] Джонсон тоже не стали проводить совместную пресс-конференцию, просто президент США предпочитает общаться с прессой по-отдельности", - заметил Песков.

"Поэтому президент Путин по завершении переговоров выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома сообщило, что президент США проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, такой формат общения "со свободной прессой" является наиболее подходящим. Ранее в Кремле и Белом доме сообщили, что лидеры дух стран расскажут об итогах саммита представителям СМИ своих стран. Совместную пресс-конференцию ни одна из стран не подтверждала, но и не исключала заранее.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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