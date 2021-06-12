В "Единой России" подтвердили планы провести предвыборный съезд 19 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" пока не планирует переносить назначенный на 19 июня предвыборный съезд в связи с введением в Москве новых мер противодействия коронавирусной инфекции и объявлением "длинных выходных". Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в партии.

"Пока речи о переносе даты проведения съезда нет", - сообщил собеседник.

При этом собеседник отметил, что в партии обсуждается "минимизация количества гостей и участников съезда вплоть до кворума". Кроме того, заверил он, "будут строго соблюдаться все эпидемиологические нормы".

Съезд "Единой России" должен пройти в Москве 19 июня. Согласно закону, все партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.