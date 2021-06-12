{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обновлено 

Москва приветствует передачу азербайджанской стороной 15 военных Армении

Это "долгожданная и прекрасная новость", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Москва приветствует передачу 15 задержанных армянских военных Еревану азербайджанской стороной в обмен на карты минных полей. Об этом в субботу написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Долгожданная и прекрасная новость. Приветствуем подобные шаги сторон", - отметила дипломат.

Ранее в субботу МИД Азербайджана сообщил о возвращении в Армению 15 военных в обмен на карты 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Как уточнило ведомство, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил эту информацию, сообщив, что армянские военные вернулись на родину.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, в том числе Агдамский. Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Пандемия COVID-19
В "Единой России" подтвердили планы провести предвыборный съезд 19 июня
Источник в партии сообщил, что сейчас обсуждается "минимизация количества гостей и участников съезда вплоть до кворума"
Читать полностью