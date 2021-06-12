Путин переадресовал США вопрос об обстоятельствах гибели Лесина

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вопрос об обстоятельствах смерти в 2015 году экс-министра по делам печати и телерадиовещания РФ Михаила Лесина следовало бы адресовать США, а не России, так как он умер в Вашингтоне. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого на русском языке был показан в субботу в эфире Первого канала.

"Погиб он в США. Умер или погиб - я не знаю. Мы у вас должны спросить, как он там погиб", - сказал российский лидер, комментируя упоминание американским журналистом случая с Лесиным в ряду других смертей известных россиян в разные годы.

Путин отметил, что он "очень хорошо относился" к Лесину. "Мне, например, до сих пор жалко, что он ушел из жизни. На мой взгляд, очень порядочный и приличный человек", - сказал президент РФ.

Помимо Лесина, интервьюер упомянул гибель журналистки Анны Политковской, экс-сотрудника спецслужб Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского и политика Бориса Немцова. "Вы перечислили много людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей", - ответил Путин, подчеркнув, что "это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное".

Лесин был найден мертвым утром 5 ноября 2015 года в отеле The Dupont Circle в Вашингтоне. В октябре 2016 года после проведения расследования офис прокурора федерального округа Колумбия, расположенный в Вашингтоне, опубликовал заявление о смерти Лесина. В документе говорилось, что бывший министр скончался в результате несчастного случая. Портал BuzzFeed утверждал, что бывший министр был убит, однако американские власти эту информацию опровергли.

Полная версия интервью будет показана NBC в понедельник, 14 июня.