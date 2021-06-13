Путин ожидает от встречи с Байденом восстановления контактов и налаживания диалога

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Саммит РФ - США в Женеве 16 июня можно будет считать ненапрасным, если удастся создать механизмы взаимодействия по различным направлениям. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru .

Он выразил согласие с позицией американской стороны, что ряд вопросов представляют взаимный интерес. Среди них глава российского государства назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики. "То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать", - подчеркнул президент РФ.

"Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", - сказал Путин.

"[Необходимо] восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы", - сказал президент РФ, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина об ожиданиях от саммита.

Президент РФ при этом призвал не обольщаться снижением негативной риторики со стороны США в адрес России накануне саммита. "В преддверии встреч на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем", - сказал российский лидер. По его словам, это проявление "профессионального подхода" со стороны США. "Мы со своей стороны тоже это делаем", - подчеркнул Путин.