В МИД Великобритании выразили надежду на улучшение отношений с Россией

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Лондон хотел бы улучшить отношения с Москвой, однако также намерен жестко отвечать на те действия со стороны России и других государств, которые он считает враждебными. Об этом заявил в воскресенье утром в интервью телеканалу Sky News глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы должны адаптироваться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся, и будем делать это, совершенно четко давая понять России и другим враждебным государствам, что мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия, - сказал министр. - Однако мы в равной степени хотели бы улучшения отношений. Дверь дипломатии всегда широко открыта при готовности демонстрировать лучшую манеру поведения".

Рааб также заявил, что не может согласиться с высказыванием экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о приближении новой холодной войны между либерально-демократическими и авторитарными режимами.

"Мне не вполне нравится эта аналогия, поскольку она отсылает нас назад ко времени, когда мир был двуполярным. СССР с одной стороны и США вместе со своими союзниками - с другой, - отметил министр. - Сейчас полюсов намного больше".