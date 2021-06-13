Путин назвал кибербезопасность одной из важнейших тем современности

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вопросы кибербезопасности - в числе важнейших тем обсуждения, так как хакеры могут отключать целые системы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя тему кибербезопасности в контексте российско-американских отношений.

"Вопрос с кибербезопасностью является одним из самых важных на сегодняшний день, потому что всякие отключения целых систем ведут к очень тяжелым последствиям, а это оказывается возможно", - заявил российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru.

По словам Путина, РФ будет готова выдавать США киберпреступников только в случае, если Штаты тоже будут выдавать преступников России.