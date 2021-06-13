Слуцкий: отказ от размещения ядерных сил в Европе важен в первую очередь для нее самой

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Отказ от размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования важен в первую очередь не для диалога с Россией, которая ввела мораторий на развертывание таких сил, а для безопасности самих европейских государств. Такое мнение ТАСС в воскресенье выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию журнала Defense News.

По данным издания, лидеры стран НАТО намерены по итогам предстоящего саммита в Брюсселе и в преддверии встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина объявить о том, что выступают против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования.

"Если прогнозы СМИ сбудутся и такое решение на саммите НАТО действительно будет принято, то это в первую очередь станет вкладом в создание мирной и безопасной европейской архитектуры, а также поспособствует установлению баланса в сфере контроля над вооружениями", - сказал Слуцкий.

Глава комитета Госдумы по международным делам напомнил, что Россия после вынужденного выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности "объявила мораторий на развертывание ракет наземного базирования", но только при условии, что от таких шагов воздержится и американская сторона.

"Мы говорим об общих контурах безопасности на европейском континенте. Европа не должна становится заложницей милитаристических амбиций дальнего Запада, - резюмировал парламентарий. - Если будет достигнуто общее понимание в этой сфере и на саммите НАТО действительно примут такое решение, то это станет шагом к снижению напряженности в сфере международной безопасности".