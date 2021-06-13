РФ и ООН выступили за скорый созыв ближневосточного "квартета" на уровне министров

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Вершинин провел консультации со специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом, в ходе которых стороны отметили важность скорейшего созыва заседания "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию на уровне министров, а также расширения его координации с заинтересованными региональными игроками.

"С российской стороны была дана высокая оценка усилиям ООН, а также Египта по прекращению силового противостояния в мае с.г., чему Москва энергично способствовала. В целях активизации консолидированных шагов по продвижению БВУ отмечена важность скорейшего созыва заседания "квартета" на уровне министров, а также расширения его координации с заинтересованными региональными игроками", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД России.

В министерстве добавили, что также состоялась отдельная встреча спецпредставителя министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимира Сафронкова с Веннесландом.

Как информировали в российском дипведомстве, стороны обменялись мнениями по сложившейся ситуации в палестино-израильских отношениях. "Обсужден набор практических шагов в интересах укрепления прекращения огня вокруг сектора Газа, оказания гуманитарного содействия мирному населению и восстановлению гражданской инфраструктуры", - добавили в МИД.

При этом особое внимание было уделено "задачам формирования атмосферы для налаживания диалога между палестинцами и израильтянами по вопросам окончательного статуса на базе решений СБ и ГА ООН, включая принцип "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", отметили там. "Подчеркнута центральная роль во всех этих усилиях ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС", - указали в министерстве.