Экс-шеф протокола Кремля: пандемия не будет большим препятствием саммиту РФ - США

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пандемия не станет большим препятствием для саммита РФ - США в Женеве 16 июня, хотя она и осложняет подготовку встречи. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко, который участвовал в том числе в организации женевской встречи 1985 года лидеров СССР и США - Михаила Горбачева и Рональда Рейгана.
"Я думаю, что пандемия в данном случае не самое главное препятствие. Она может только повлиять на варианты [организации] самой встречи", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос, с какими сложностями могут столкнуться службы протоколов двух лидеров при подготовке саммита в условиях пандемии коронавируса.
По его словам, особенности могут проявиться, например, в том, как будут работать делегации, как будет организовано рукопожатие и так далее.
Экс-руководитель кремлевского протокола отметил, что в текущих условиях "обе стороны интересуются, какая [сейчас] эпидемиологическая обстановка в Женеве и какие там правила". "Они [службы протокола] готовятся заблаговременно. Вылетает подготовительная группа американцев и наша. Они со швейцарской стороной обговаривают все варианты по проезду, кто и когда будет встречать [лидеров и делегации], все уточняется до мелочей. В том числе [проговаривается] и масочно-перчаточный режим, какие на сегодняшний день условия [на этот счет] в Швейцарии, с тем чтобы не раздражать ни швейцарскую сторону, ни самих себя", - пояснил Шевченко.
Обстановка во время саммита 1985 года
Он вспомнил, что во время саммита 1985 года в Швейцарии "была шикарная обстановка, начиная от воздуха, заканчивая природой". Эпидемиологические проблемы при подготовке встреч на высшем уровне тогда не стояли, хотя "санитарные нормы [на саммитах] всегда присутствуют", сказал Шевченко.
"Осматривается место проведения [переговоров], изучается меню - что будет подаваться, какая вода будет. Это все друг другу рассказывается, чтобы никаких вопросов не возникало. Это мировая практика при подготовке любого визита - и в те годы, и в сегодняшние. Но сегодня она осложняется пандемией", - подчеркнул экс-глава кремлевского протокола.
Вспоминая вторую встречу Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 1986 году Шевченко указал, что формально принимающей стороной тогда были США [встреча проходила в особняке "Хевди"] и по протокольным правилам первым руку для рукопожатия протянул американский лидер. "Это было до пандемии. Естественно, и масок не было. Рукопожатие было естественным", - сказал собеседник агентства.
Хотя переговоры Горбачева и Рейгана в 1985 и 1986 годах проходили осенью, в сезон гриппа, никто не ставил вопрос о необходимости прививок для членов делегаций, рассказал Шевченко. Он не смог припомнить и ситуаций, чтобы в работу делегаций вмешивалась простуда. "Я не могу назвать такого случая во всех моих ста визитах, которые я провел на высшем уровне с Горбачевым и с Борисом Николаевичем [Ельциным], чтобы кто-нибудь [из членов делегаций] с простудой приходил, а мы говорили: пойди отдохни. Люди готовились к поездкам. Все, естественно, было под контролем. А у глав государств есть свои собственные врачи", - пояснил он.
Владимир Шевченко в 1990 году создал и возглавил службу протокола президента СССР, с 1992 по 2000 год руководил Управлением протокола президента РФ, а затем еще 11 лет работал советником главы российского государства.