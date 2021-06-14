Экс-шеф протокола Кремля: пандемия не будет большим препятствием саммиту РФ - США

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пандемия не станет большим препятствием для саммита РФ - США в Женеве 16 июня, хотя она и осложняет подготовку встречи. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко, который участвовал в том числе в организации женевской встречи 1985 года лидеров СССР и США - Михаила Горбачева и Рональда Рейгана.

"Я думаю, что пандемия в данном случае не самое главное препятствие. Она может только повлиять на варианты [организации] самой встречи", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос, с какими сложностями могут столкнуться службы протоколов двух лидеров при подготовке саммита в условиях пандемии коронавируса.

По его словам, особенности могут проявиться, например, в том, как будут работать делегации, как будет организовано рукопожатие и так далее.

Экс-руководитель кремлевского протокола отметил, что в текущих условиях "обе стороны интересуются, какая [сейчас] эпидемиологическая обстановка в Женеве и какие там правила". "Они [службы протокола] готовятся заблаговременно. Вылетает подготовительная группа американцев и наша. Они со швейцарской стороной обговаривают все варианты по проезду, кто и когда будет встречать [лидеров и делегации], все уточняется до мелочей. В том числе [проговаривается] и масочно-перчаточный режим, какие на сегодняшний день условия [на этот счет] в Швейцарии, с тем чтобы не раздражать ни швейцарскую сторону, ни самих себя", - пояснил Шевченко.

Обстановка во время саммита 1985 года

Он вспомнил, что во время саммита 1985 года в Швейцарии "была шикарная обстановка, начиная от воздуха, заканчивая природой". Эпидемиологические проблемы при подготовке встреч на высшем уровне тогда не стояли, хотя "санитарные нормы [на саммитах] всегда присутствуют", сказал Шевченко.