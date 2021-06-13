Захарова заявила, что простые граждане ЕС не воспринимают Россию как противника

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Простые граждане стран Европейского союза воспринимают Россию как необходимого партнера, а не как противника. Об этом написала в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что накануне череды саммитов с участием президента США Джо Байдена на европейском континенте институты YouGov и Datapraxis опросили граждан 12 стран ЕС - как из "старой" Европы, так и из вступивших в союз относительно недавно. При этом, как показывают выборки по ответам, Вашингтон для простых европейцев преимущественно "необходимый партнер", а не "союзник".

"А что же с Россией? Самое интересное, что и Россия тоже, согласно этому же опросу, "необходимый партнер". Граждане ЕС именно так воспринимают нашу страну, а совсем не как "противника", образ которого пытается навязать им политический и медийный истеблишмент", - указала она.

"Любопытно, что так же континентальные европейцы относятся и к Британии. Не сестра она теперь, а просто соседка - необходимый партнер", - указала Захарова.