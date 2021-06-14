Врио главы Пензенской области Мельниченко выдвинули кандидатом на выборы губернатора

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выдвинут кандидатом на участие в сентябрьских выборах главы региона от партии "Единая Россия". Соответствующее решение было принято в понедельник на партийной конференции в Пензе, передает корреспондент ТАСС.

На выдвижение в качестве кандидата на выборы претендовали Мельниченко и депутат заксобрания Пензенской области Александр Ломовцев. "За Ломовцева - 14 [голосов делегатов партийной конференции], за Мельниченко - 114", - сказала председатель счетной комиссии Наталья Шалдаева.

Мельниченко родился 21 мая 1973 года в Пензе. Занимал ряд постов в правительстве Пензенской области, в том числе был министром образования, вице-губернатором и заместителем председателя правительства региона. Работал в аппарате полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, в том числе в 2013-2017 годах был заместителем полпреда. С сентября 2017 года представлял Пензенскую область в Совете Федерации.

26 марта 2021 года президент России Владимир Путин назначил Мельниченко врио губернатора региона. Он сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента. Белозерцев был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу.